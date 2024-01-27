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В правящей партии Грузии рассказали, почему не сообщили президенту о визите Пашиняна

В правящей партии Грузии рассказали, почему не сообщили президенту о визите Пашиняна

Член правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе ответил на заявление президента страны Саломе Зурабишвили, в котором она выразила сожаление, в связи с тем фактом, что президента Грузии не уведомляют о визитах высокого ранга в страну, передает SOVA.

Соответствующее заявление президент опубликовала в соцсети, после визита в страну премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам Сарджвеладзе, отказ грузинского правительства от сотрудничества с Саломе Зурабишвили «логически последовательный» на фоне действий, которые, по его мнению, привели в свое время к началу процесса импичмента.

«Зурабишвили знает, что она не имеет никакого отношения к этой встрече и визиту. На самом деле это был успешный визит, общественность стала свидетелем результатов успешного сотрудничества. Я думаю, что ей по этому поводу сказать нечего…

Там, где нет формальной необходимости для сотрудничества, у правительства, которое признало деятельность Зурабишвили поводом для импичмента, не будет никакого интереса…

В последний период стало ясно, что она уже в оппозиции. Она оппозиционер в своей риторике, в своих действиях, в своей политике», — сказал Сарджвеладзе.

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