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Главное Мир

В Германии переходят на четырехдневную рабочую неделю в связи с кризисом на рынке труда

В Германии переходят на четырехдневную рабочую неделю в связи с кризисом на рынке труда

В Германии запустят тестовый проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю в связи с кризисом на рынке труда, высокой инфляцией и вялой экономикой. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сотням сотрудников предоставят доп. выходной каждую неделю, сохраняя при этом полную заработную плату», — отмечается в статье.

Согласно информации агентства, эксперимент начнется 1 февраля и продлится шесть месяцев, в нем примут участие 45 фирм. В результате исследования станет ясно, помогает ли урезанная рабочая неделя повысить производительность труда.

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