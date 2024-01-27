В Германии переходят на четырехдневную рабочую неделю в связи с кризисом на рынке труда

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В Германии запустят тестовый проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю в связи с кризисом на рынке труда, высокой инфляцией и вялой экономикой. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сотням сотрудников предоставят доп. выходной каждую неделю, сохраняя при этом полную заработную плату», — отмечается в статье.

Согласно информации агентства, эксперимент начнется 1 февраля и продлится шесть месяцев, в нем примут участие 45 фирм. В результате исследования станет ясно, помогает ли урезанная рабочая неделя повысить производительность труда.