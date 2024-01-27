Fitch обеспокоен зависимостью экономики Армении от России

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует экономический рост Армении в 2024 году на уровне 6%, а в 2025 году – 4,9%, говорится в сообщении агентства.

По оценкам аналитиков агентства, в Армении второй год подряд наблюдается сильный экономический рост, при этом реальный ВВП в 2023 году вырос на 7,4%. Рост обеспечен за счет релокантов, что привело к увеличению потребления в стране, а также за счет прибывших из Карабаха.

И все же, сохранив рейтинг Армении на уровне «BB-», Fitch усмотрело геополитические риски для экономики страны.

Как отмечает агентство, Армения в настоящее время пытается заключить мирное соглашение с Азербайджаном, но между странами остаются спорные вопросы.

Эксперты Fitch указывают, что экономика Армении сильно зависит от России в торговле и энергетике, и они не ожидают существенной диверсификации в ближайшем будущем. Вместе с тем аналитики отметили, что отношения Армении с Россией остаются напряженными. Отмечается, что Армения продолжает применять западные санкции, направленные против российских предприятий в банковском секторе.