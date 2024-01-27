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Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор

Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в ближайшие месяцы телефонный разговор.

Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном встрече помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке.

«Стороны привержены продолжению контактов по стратегическим каналам связи и договорились создавать дополнительные каналы связи не только на правительственном уровне в обоих направлениях, но и посредством телефонного разговора между двумя лидерами в ближайшие месяцы», – отметил чиновник. Он не привел конкретной даты предстоящей беседы Байдена и Си Цзиньпина, подчеркнув, что она состоится весной.

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