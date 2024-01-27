Скандал в БАПОР: ХАМАС недоволен, ряд стран приостановил финансирование, а Израиль требует закрытия

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Финляндия приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинения нескольких его сотрудников в связях с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает в пресс-релизе МИД Финляндии.

Финляндия имеет соглашение о гуманитарной помощи с БАПОР на 2023-2026 годы на сумму €5 млн в год. Министр внешней торговли и развития Вилле Тавио решил, что платежи Финляндии БАПОР будут приостановлены, сообщает МИД.

«Финские деньги не должны попасть в ХАМАС, ни одного евро – к другим террористам. Подозрение в причастности сотрудников получателя помощи к террористическому акту приводит к приостановке помощи. Дело должно быть тщательно расследовано», – говорит министр Тавио.

Также финансирование приостановили Великобритания. Ранее Соединенные Штаты, Австралия и Канада приостановили выделение финансирования БАПОР.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, совершенной осенью прошлого года.

Палестинское движение ХАМАС обвинило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в политизации выступлений руководства агентства и превышении полномочий, которые предоставлены БАПОР Организацией Объединенных Наций.

Как отмечается в заявлении палестинского движения, опубликованном в его Telegram-канале, ХАМАС выступает против решения генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини о расторжении контрактов с некоторыми сотрудниками агентства на основании информации, предоставленной властями Израиля.

Израиль приветствует решения ряда западных стран приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и стремится к тому, чтобы деятельность этой организации в секторе Газа в будущем полностью прекратилась. С таким заявлением выступил глава израильского МИД Исраэль Кац.

«Выражаю признательность США за их решение прекратить финансирование БАПОР после того, как выяснилось, что некоторые из его сотрудников были причастны к чудовищной резне 7 октября. Мы годами предупреждали: БАПОР делает бесконечной проблему беженцев, препятствует миру и служит в качестве гражданского подразделения [радикального палестинского движения] ХАМАС в Газе. Я аплодирую Канаде за присоединение к такому решению и надеюсь, что за этим последуют и другие государства. БАПОР должно заплатить цену за свои действия», – написал министр на своей странице в X.

Он выразил мнение, что деятельность БАПОР «не является решением» для Газы, и утверждал, что многие сотрудники организации «связаны с ХАМАС и являются приверженцами убийственных идеологий, способствуя террористической деятельности и поддерживая власть» радикального движения в анклаве.

Кац также подчеркнул, что под его руководством МИД Израиля проводит политику, направленную на то, чтобы БАПОР не нашлось места в послевоенном устройстве сектора Газа. «Мы будем работать над тем, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой в США, Евросоюзе и других странах по всему миру с целью приостановки деятельности БАПОР в Газе. Мы требуем от ООН принять незамедлительные личные меры против руководства БАПОР», – заключил глава МИД.