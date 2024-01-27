В Аргентине отказались от «раздражающих» население реформ

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Правительство Аргентины на фоне недовольства населения идет на уступки по ключевым экономическим реформам, объявленным новым президентом Хавьером Милеем, сообщает DW.

Кабинет министров убрал из направленного законодателям масштабного пакета пункты, касающиеся налоговой и пенсионной реформ. Несмотря на измененный пакет мер, огромный дефицит бюджета будет устранен, заверил министр экономики страны Луис Капуто.

Между тем во второй по объему ВВП стране Южной Америки растет недовольство либеральной экономической политикой нового правительства. Большинство аргентинцев поддерживают такие меры, как упрощенный развод или повышение платы за обучение для иностранцев, следует из социологических опросов. Однако расширение полномочий правительства, приватизация госкомпаний и пенсионная реформа встречают широкое неприятие, отмечает агентство AFP. Крупнейшие профсоюзы страны 24 января провели забастовки.

Аргентина находится в тяжелом экономическом кризисе. По оценке главы Минэкономики, уровень инфляции превышает 200 процентов. Преодолению проблем мешают в том числе раздутый госаппарат, невысокая производительность труда и высокий уровень теневой экономики.