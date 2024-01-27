Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США |
Техас вступил в состояние войны и отказался подчиняться Вашингтону. Главное |
Хикмет Гаджиев поблагодарил Чавушоглу и Алтуна за поддержку Азербайджана по вопросу ПАСЕ |
Со дня операции «Дашалты» минуло 32 года |
Азербайджан ждет от Армении точных карт минных полей |
Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО |
Израильский эксперт: Тегеран вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку |
В ХАМАС готовы к обмену заложниками с Израилем |
Россия готовит масштабное наступление в Украине |
Главное Мир

В Аргентине отказались от «раздражающих» население реформ

В Аргентине отказались от «раздражающих» население реформ

Правительство Аргентины на фоне недовольства населения идет на уступки по ключевым экономическим реформам, объявленным новым президентом Хавьером Милеем, сообщает DW.

Кабинет министров убрал из направленного законодателям масштабного пакета пункты, касающиеся налоговой и пенсионной реформ. Несмотря на измененный пакет мер, огромный дефицит бюджета будет устранен, заверил министр экономики страны Луис Капуто.

Между тем во второй по объему ВВП стране Южной Америки растет недовольство либеральной экономической политикой нового правительства. Большинство аргентинцев поддерживают такие меры, как упрощенный развод или повышение платы за обучение для иностранцев, следует из социологических опросов. Однако расширение полномочий правительства, приватизация госкомпаний и пенсионная реформа встречают широкое неприятие, отмечает агентство AFP. Крупнейшие профсоюзы страны 24 января провели забастовки.

Аргентина находится в тяжелом экономическом кризисе. По оценке главы Минэкономики, уровень инфляции превышает 200 процентов. Преодолению проблем мешают в том числе раздутый госаппарат, невысокая производительность труда и высокий уровень теневой экономики.

Теги:
Из этой рубрики
Скандал в БАПОР: ХАМАС недоволен, ряд стран приостановил финансирование, а Израиль требует закрытия
Мир

Скандал в БАПОР: ХАМАС недоволен, ряд стран приостановил финансирование, а Израиль требует закрытия

2024/01/27, 20:37
Пожар на танкере Marlin Luanda в Красном море потушен
Мир

Пожар на танкере Marlin Luanda в Красном море потушен

2024/01/27, 20:00
В Аргентине отказались от «раздражающих» население реформ
Мир

В Аргентине отказались от «раздражающих» население реформ

2024/01/27, 19:45
Россия вынашивала планы по подрыву роли доллара как мировой валюты
Мир

Россия вынашивала планы по подрыву роли доллара как мировой валюты

2024/01/27, 19:33
Багамы небезопасны для иностранных туристов
Мир

Багамы небезопасны для иностранных туристов

2024/01/27, 19:21
США все-таки дадут Греции 40 истребителей F-35
Мир

США все-таки дадут Греции 40 истребителей F-35

2024/01/27, 18:35
Китай за равноправные отношения с США
Мир

Китай за равноправные отношения с США

2024/01/27, 18:12
Литва готова наладить совместное с Украиной производство дронов
Мир

Литва готова наладить совместное с Украиной производство дронов

2024/01/27, 18:03
Французские фермеры напали на грузовики с румынским мясом
Мир

Французские фермеры напали на грузовики с румынским мясом

2024/01/27, 17:47