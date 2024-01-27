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Россия вынашивала планы по подрыву роли доллара как мировой валюты

Россия вынашивала планы по подрыву роли доллара как мировой валюты

В 2022 и 2023 годах в Москве проходили совещания, где обсуждались способы «подрыва роли доллара как мировой резервной валюты», сообщает The Washington Post со ссылкой на полученные европейской разведкой внутренние документы Совбеза России.

В одном из документов говорится, что конечная цель состояла в «демонтаже глобальной финансовой системы после Второй мировой войны и власти, которую она дает Вашингтону». «Одной из важнейших задач является создание нового мирового порядка», — сказано в материале, датированном 3 апреля 2023 года.

В другом документе, написанном близким соратником главы Совбеза Николая Патрушева и распространенном в Кремле этим летом, говорится о расширении сотрудничества между Китаем и Россией в области искусственного интеллекта, кибернетических систем и «интернета вещей», пишет WP. В рамках этого документ предусматривал, что Пекин и Москва создадут новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту, основанную на альтернативных платежных системах, таких как блокчейн, чтобы «обойти западное доминирование» в глобальных финансовых транзакциях.

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