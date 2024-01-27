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Главное Мир

Багамы небезопасны для иностранных туристов

Багамы небезопасны для иностранных туристов

Посольство США на Багамских Островах предупредило, что Багамы небезопасны для американских туристов. За месяц бандиты на Багамах убили 18 человек. Накануне Госдепартамент США включил Багамы в список стран, где нужно «проявлять повышенную осторожность».

«Посольство США в Нассау советует гражданам иметь в виду, что с начала 2024 года в Нассау произошло 18 убийств. Убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах. Ответное бандитское насилие было основным мотивом убийств 2024 года»,— сообщается на сайте посольства.

Американское посольство не советует даже пытаться «физически сопротивляться» ограблению. Американцам советуют быть особенно бдительными в ночное время и всегда «вести себя сдержанно». Опасность нападения сохраняется и в туристических, и нетуристических районах. Рекомендовано проявлять «чрезвычайную осторожность» в восточной части столицы — Нассау.

На Багамах с туризмом прямо или косвенно связана примерно половина занятого населения. Большая часть туристов прибывает из США. Ежегодно на Багамские острова прибывает примерно 7 млн туристов.

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