Работой обеспечены 1300 человек на освобожденных от оккупации территориях

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Своевременное и качественное исполнение программы «Великое возвращение» – один из главных приоритетов, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, рассказывая о проделанной работе по трудоустройству на освобожденных от оккупации территориях.

После того как Азербайджанская армия освободила Карабахскую землю от оккупации, в освобожденных регионах проводятся масштабные работы. Параллельно с разминированием этих территорий, созданием инфраструктуры и возможностей для заселения ведется работа по трудоустройству жителей, переезжающих в освобожденный регион. В рамках программы «Великое возвращение» проведена активная работа с более чем двумя тысячами экономически активных и трудоспособных граждан, которые переехали на родину своих предков. Естественно, что переезжающих гораздо больше, но среди них есть и те, кто не может работать, и пожилые люди, и дети.

«Проводится активная работа с трудоспособными жителями, 1300 из них уже обеспечены постоянной работой. В рамках программы «Великого возвращения» используются все механизмы. Мы оказываем поддержку жителям как в рамках трудоустройства по вакансиям, так и по программе самозанятости, помогая в создании малого бизнеса, семейных хозяйств, а также по программам финансирования заработной платы и профессиональной подготовки. Ежегодное привлечение трудоспособных лиц к курсам по профессиональной подготовке – одна из основных задач, стоящих перед нами. В прошлом году были проведены соответствующие курсы и тренинги примерно для 600 человек, вернувшихся в родные края. В этом году эта цифра будет доведена до 3 тысяч.

В 2023 году в Физулинском и Лачинском районах впервые прошли ярмарки труда, были утверждены стимулирующие пакеты. Лицам, работающим в освобожденных от оккупации регионах, дополнительно выплачиваются 20 процентов к заработной плате и единовременное пособие в размере 600 манатов, субсидируются взносы на социальное страхование, выплачиваемые работодателям. Для жителей, переезжающих в регион, существуют как налоговые льготы, так и льготы по социальному страхованию, предусмотрены надбавки к заработной плате», – отметил министр. Он добавил, что вопросы занятости будут решаться в рамках различных возможностей, предоставляемых государством, и их решение очень важно для постоянного проживающего в регионе населения.