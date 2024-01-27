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США все-таки дадут Греции 40 истребителей F-35

США все-таки дадут Греции 40 истребителей F-35

Греция собирается приобрести до 40 американских истребителей последнего поколения F-35, а также бесплатно получит от США большой объем военной техники для усиления своих вооруженных сил, сообщает  Interfax.ru со ссылкой на премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Глава греческого правительства, зачитав письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, подчеркнул, что оно демонстрирует стратегическую глубину отношений США и Греции.

С этим письмом Греция вступает на путь закупки 40 истребителей F-35, но Афины также совершенно безвозмездно получат пакет вооружений, который укрепит все три рода вооруженных сил и греческую береговую охрану, отметил греческий премьер.

В письме главе греческого Кабмина Блинкен отметил, что помимо 40 новых F-35, Греция получит три катера береговой охраны класса «Протектор», а также различные военные грузовики и тягачи, при этом добавив, что перед этим требуется одобрение официальных структур, включая Конгресс.

Он также сообщил, что Госдеп обратится к Конгрессу с просьбой одобрить передачу Греции четырех многофункциональных боевых кораблей США прибрежной зоны (LCS).

Госсекретарь также предложил Греции передать или продать Украине вооружения в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Греции дополнительной помощи на сумму до 200 млн долларов.

США отдадут Греции приоритет в поставках бронеавтомобилей типа MRAP, которые поступят в продажу в 2025 году, а также возможность поставки самолетов- заправщиков КС-135, когда они будут готовы, сообщил госсекретарь.

Кроме того, по словам дипломата, помимо военно-транспортного самолета типа C-130H в Пентагоне работают над определением цены и количества самолетов C-130J, которые могут быть проданы Афинам.

Стоимость 40 истребителей F-35, которые США готовятся продать Греции, составляет примерно 8,6 млрд долларов.

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