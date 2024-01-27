Китай за равноправные отношения с США

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Китай и Соединенные Штаты должны поддерживать равноправные отношения и пытаться устранить взаимные разногласия, разграничивая проблемы в области экономики и безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел КНР Ван И, приводя его заявление, сделанное на встрече в Бангкоке с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Китай и США должны взаимодействовать на равных, не обращаться друг к другу свысока, искать точки соприкосновения с учетом различий, а не акцентируя на них внимание. Необходимо уважать ключевые интересы друг друга, а не наносить им ущерб», – приводятся слова Ван И.

Уточняется, что глава МИД, как и Салливан, на встрече выразил готовность «продолжить обсуждение вопросов, касающихся разграничения проблем в области национальной безопасности и экономической деятельности».