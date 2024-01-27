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Французские фермеры напали на грузовики с румынским мясом

Французские фермеры напали на грузовики с румынским мясом

Во французском департаменте Дром протестующие фермеры напали на два перевозивших румынское мясо грузовика, сообщило Lenta.ru, со ссылкой на главу пресс-службы МИД Румынии Раду Филип.

Он уточнил, что грузовики, перевозившие товары компании Avicarvil, были остановлены группой протестующих фермеров, которые уничтожили находившийся в них товар. По его словам, румынские дипломаты уже обратились в местные органы полиции, а также уведомили об инциденте власти Франции. Представители консульства Румынии также попросили предоставить им документы, чтобы компания-владелец грузовиков могла решить вопросы со страховой компанией.

Ранее сообщалось, что французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs решил устроить полную блокаду Парижа и пригородов, чтобы в столицу не могли доставить никакие товары.

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