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Пираты напали на судно ВМС Великобритании у берегов Сомали

Пираты напали на судно ВМС Великобритании у берегов Сомали

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о попытке нападения пиратов на судно у берегов Сомали, передает ТАСС.

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 780 морских милях к востоку от Хафуна, Сомали. К судну приблизилось небольшое плавсредство, на котором находились четверо вооруженных людей с автоматическим оружием и ручным противотанковым гранатометом. Когда плавсредство подошло к судну на расстояние 300 м, находящаяся на борту охрана сделала несколько предупредительных выстрелов. После обмена огнем плавсредство изменило курс», – говорится в сообщении.

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