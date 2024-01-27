МИД: Официальные лица европейских стран высказывают безответственные мнения

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Высказывания министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот в адрес Азербайджана неприемлемы, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания главы МИД Ханке Брюинс Слот в нидерландском парламенте.

«К сожалению, в очередной раз официальное лицо Королевства Нидерландов, выступив с обвинительным заявлением в ответ на запрос представителей парламента, явно исказила заявления азербайджанской стороны. Это не первый раз, когда официальные лица европейских стран высказывают такие безответственные мнения. Эти заявления, наряду с попытками вмешательства во внутренние дела Азербайджана, являются примерами предвзятого отношения к постконфликтным реалиям в нашем регионе», – говорится в заявлении.

Гаджизаде отметил, что подобные заявления, а также угрозы касательно введения санкций в отношении Азербайджана являются ударом по двусторонним отношениям и связям между Азербайджаном и Европейским союзом.

«Что касается намерения министра иностранных дел Нидерландов посетить нашу страну, отметим, что этот визит был отложен Азербайджаном. Азербайджанская сторона заявила, что в ходе визита намерена обсуждать только двусторонние отношения, а не процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или внутренние вопросы нашей страны. Мы призываем нидерландскую сторону прекратить подобные заявления, которые препятствуют дальнейшему развитию и прогрессу региона на основе уважения к нормам и принципам международного права», – заявили в МИД.

Отметим, что министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила на заседании комитета по иностранным делам парламента страны, что последние публичные заявления Азербайджана вызывают беспокойство, пригрозила Азербайджану санкциями, а также высказала ряд негативных мнений по поводу процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.