В Баку в 2024 году появится сразу несколько брендовых отелей

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По данным Государственного комитета по статистике, в настоящее время в нашей стране действует около 800 средств размещения, сообщил главный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.

«В ближайшее время планируется открытие нескольких брендовых отелей в Баку и регионах, в частности в Карабахе и Восточном Зангезуре. В Баку ожидается открытие как минимум 4 брендовых отелей и ребрендинг 4 международных брендов. Повышение требований в регионах привело к развитию малых и средних средств размещения», – сказала генеральный исполнительный директор.