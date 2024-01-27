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Главное Мир

США предоставит Украине гарантии безопасности

США предоставит Украине гарантии безопасности

США планируют этой весной опубликовать гарантии безопасности для Украины сроком на 10 лет при условии, что конгресс одобрит выделение финансирования на поддержку Киева, сообщает The Washington Post.

По словам американских чиновников, документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций и создание в будущем украинских сил, «которые смогут сдерживать российскую агрессию». Соглашение предусматривает конкретные обещания и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помогут стране в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты.

Документ составляется с учетом четырех этапов, рассказали вовлеченные в планирование чиновники США: борьба, строительство, восстановление и реформирование.

Этап «строительство» в стратегии сосредоточен на обещаниях для будущих сил безопасности Украины на суше, море и в воздухе, чтобы украинцы «могли выйти из 2024 года с дорожной картой к высокому уровню военного сдерживания», сообщает один из высокопоставленных чиновник администрации США.

В то же время часть запрошенных дополнительных денег направлена на развитие промышленной базы Украины для производства оружия. Кроме того, план включает дополнительную противовоздушную оборону для создания защитных «пузырей» вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы и для восстановления ключевых отраслей украинской экономики и экспорта, включая сталь и сельское хозяйство, пишет WP.

Как отмечает один из собеседников издания, в Вашингтоне надеются, что соглашение о долгосрочной поддержке обеспечит помощь Киеву в случае победы на президентских выборах осенью этого года бывшего лидера США Дональда Трампа.

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