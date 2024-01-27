Спрос на нефть в мире продолжит расти

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Такие фундаментальные факторы, как рост численности населения планеты и мировой экономики, говорят о том, что мировой спрос на нефть продолжит увеличиваться, сообщает ТАСС, приводя мнение главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.

Дюков напомнил, что в 2020 году аналитики говорили о том, что пик потребления нефти в мире уже пройден, и дальше оно будет только снижаться. «Но прошло четыре года, и мы видим, что рынок восстановился, потребление растет. И в принципе сейчас уже многие аналитики уверенно говорят о том, что если и говорить о достижении пика, то это произойдет не раньше, чем следующее десятилетие», – сказал он.

При этом глава «Газпром нефти» назвал этот прогноз консервативным. «Многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть продолжит расти. Об этом говорит и рост населения планеты, об этом говорит и рост экономики, прежде всего, азиатской экономики. И мы видим рост спроса со стороны нефтехимии, также растет потребность в авиационном керосине и других видах топлива», – добавил Дюков.