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Джейхун Байрамов: Отношения с Францией находятся на самом низком уровне

Джейхун Байрамов: Отношения с Францией находятся на самом низком уровне

Отношения с Францией находятся на самом низком уровне. Об этом сегодня  заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Он отметил, что со стороны Франции звучали то открытые заявления, то угрозы в адрес нашей страны:

«С полной ответственностью могу сказать, что главной страной, стоящей за системной работой против нашей страны на различных платформах, является Франция. Азербайджан ответит на это адекватно. Мы не такая страна, чтобы оставить это без ответа. Как я уже отметил, Франция первой предприняла шаги против нашей страны. Когда она осознает свою ошибку и предпримет альтернативные шаги, тогда мы и ответим соответствующим образом».

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