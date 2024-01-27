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Джейхун Байрамов озвучил главные условия возобновления деятельности посольства Азербайджана в Иране

Джейхун Байрамов озвучил главные условия возобновления деятельности посольства Азербайджана в Иране

Мы акцентируем внимание на двух ключевых моментах в вопросе возобновления деятельности посольства Азербайджана в Иране. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает АПА.

По его словам, первое – это завершение расследования по теракту и принятие решения.

«Второе – обеспечение полной безопасности нашего посольства, наша уверенность в этом. Безопасность сотрудников нашего посольства и членов их семей не была полностью обеспечена, и по этой причине они были доставлены в страну».

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