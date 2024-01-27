Азербайджанская фигуристка завоевала лицензию на чемпионат мира

166 Просмотров

Азербайджанская фигуристка Сабина Алиева завоевала лицензию на участие в чемпионате мира, сообщает «Азертадж».

В Федерации зимних видов спорта Азербайджана сообщили, что такого успеха спортсменка добилась на соревнованиях Ephesus Cup, проходивших в Измире (Турция).

Набрав 128,27 балла, Сабина Алиева обогнала большинство своих соперниц и заняла второе место, завоевав таким образом право на участие в чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров.

Отметим, что чемпионат мира пройдет в Китае с 26 февраля по 3 марта.