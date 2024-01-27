Власти США одобрили продажу Турции истребителей F-16

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Правительство Соединенных Штатов дало разрешение на продажу Турции истребителей F-16. Согласно протоколу, Госдепартамент США в пятницу, 26 января, проинформировал американский Конгресс о планируемой сделке по продаже этого вида вооружений на сумму 23 миллиарда долларов (около 21 млрд евро), сообщают американские СМИ.

Сделка предусматривает приобретение 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей, уже имеющихся у Турции. Решение было принято через несколько дней после того, как Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не скрывал, что ратификация его страной вступления Швеции в Североатлантический альянс зависит от разрешения США на поставку истребителей F-16, отмечают в агентстве.

Кроме того, в тот же день американское правительство также одобрило продажу Греции 40 истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и соответствующее оборудование на сумму 8,6 миллиарда долларов (около 7,9 млрд евро). В обоих случаях правительство США продемонстрировало, что открыто для сделки. Однако несколько членов Конгресса ранее выражали обеспокоенность ситуацией с правами человека в Турции и напряженностью в отношениях с Грецией, также партнером США по НАТО. Эти возражения теперь преодолены, сообщили информагентствам официальные лица в Госдепартаменте.

Напомним, что вопрос поставок Турции истребителей F-16 был согласован во время недавнего ближневосточного турне госсекретаря США Энтони Блинкена, который начался с Турции. Взамен на F-16 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился не блокировать вступление Швеции в НАТО.