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МИД Азербайджана заявил, что ждет, когда Иран, наконец, примет меры

МИД Азербайджана заявил, что ждет, когда Иран, наконец, примет меры

Министерство иностранных дел распространило заявление в связи с первой годовщиной теракта против посольства Азербайджана в Иране.

В заявлении отмечается, что 27 января 2024 года исполняется год со дня террористической атаки против посольства Азербайджана в Иране.

«В результате теракта один сотрудник посольства погиб, а двое других получили различные телесные повреждения. Учитывая серьезную угрозу жизни и безопасности людей после нападения, была проведена эвакуация сотрудников посольства и членов их семей. После теракта многие государства и международные организации выступили с заявлениями, осуждающими нападения на дипломатические миссии, теракты. В первую годовщину террористического акта против посольства выражаем глубокие соболезнования близким нашего шехида, еще раз решительно осуждаем это нападение, и надеемся, что Иран в ближайшее время примет меры для того, чтобы виновные понесли заслуженное наказание», – говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что в течение прошлого года продолжались регулярные контакты между официальными лицами и соответствующими структурами двух стран в направлении устранения ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Ираном в связи с террористической атакой, применения сурового наказания в отношении лиц, причастных к организации и совершению указанного террористического акта, предоставления полной гарантии безопасности посольства.

«Иранская сторона на регулярной основе информирует азербайджанскую сторону о проводимых следственных мероприятиях, на 27 января 2024 года назначено первое заседание суда по делу лица, совершившего террористический акт», – сообщили в МИДе.

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