В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек

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Более 100 тыс. человек приедут жить в Карабах и Восточный Зангезур в ближайшие три года, возвращение вынужденных переселенцев реализуется в рамках государственной программы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

«В рамках реализации Первой государственной программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» осуществляется возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам. В целом за ближайшие три года ожидается возвращение в регионы Карабаха и Восточного Зангезура более 100 тысяч человек», – сказал он.

По его словам, «освобождение азербайджанских территорий создало новые реалии не только в Азербайджане, но и во всем регионе». Кроме того, посол также отметил, что за последние три года на этих территориях «были проведены масштабные восстановительные работы». «На сегодняшний день на эти цели из бюджета страны выделены огромные финансовые средства. Это уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного быстрого восстановления, осуществляемая государством за счет собственных финансовых ресурсов», – подчеркнул дипломат.