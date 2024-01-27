В Украине депутатам горсовета раздали повестки во время сессии (видео)

89 Просмотров

Во Львовской области Украины депутаты городского совета получили повестки во время сессии. Об этом сообщает украинский телеканал «1+1».

«Представители территориального центра комплектования (ТЦК) вручили повестки депутатам горсовета», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что сотрудники военкомата посетили горсовет во время церемонии посмертного награждения местного военнослужащего, поэтому на людей в военной форме не сразу обратили внимание. Всего они планировали выдать 10 повесток, но так как троих депутатов не было на месте, то раздали лишь семь.