США разместят ядерное оружие в Великобритании

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Соединенные Штаты планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет якобы в целях противодействия возможной угрозе со стороны России. Об этом со ссылкой на документы Пентагона сообщает британская газета The Telegraph.

Ядерные боеголовки будут размещены на авиабазе королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке. Их мощность в три раза выше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму, пишет издание.

Раскрытие информации произошло на фоне активизации обсуждения на Западе возможного конфликта с Россией. Так, 18 января глава военного комитета НАТО адмирал ВМС Нидерландов Роб Бауэр заявил, что власти и население стран альянса должны быть готовы к полномасштабному столкновению с Россией, а для этого – к масштабной мобилизации населения и промышленности в ближайшие 20 лет.