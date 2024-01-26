Техас вступил в состояние войны и отказался подчиняться Вашингтону. Главное

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Миграционный кризис в США набирает обороты и вышел на новый уровень – началось достаточно жесткое противостояние между федеральным правительством Джо Байдена и местными администрациями ряда штатов во главе с Техасом.

Главное на данный момент:

▪️Верховный суд разрешил федеральным властям убрать стену из колючей проволоки, которую губернатор Техаса начал строить вдоль границы с Мексикой;

▪️Из-за этого в Техасе воспряли сторонники «Тексита» – выхода штата из состава северо-американского государства. Идея провалилась в суде;

▪️Губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки поддержали Техас и выпустили заявление, обвинив администрацию Байдена в нежелании защищать американскую границу и бороться с нелегальной миграцией;

▪️Военные Техаса взяли под контроль границу с Мексикой, не допускают всех нелегальных мигрантов и устанавливает еще больше колючей проволоки на границе;

▪️Ситуацией уже воспользовался кандидат в президента Дональд Трамп и призвал все штаты присоединиться к противостоянию Техаса с Вашингтоном;

▪️Администрация Байдена дала 24 часа Техасу на открытие границ, иначе «ничего хорошего не получится».

Губернатор Техаса активировал 1 статью секции 10 параграфа 3 конституции США. Она позволяет объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на федеральное правительство.

«Его [Байдена] действия вызвали беспрецедентное вторжение, от которого мы должны защищаться», – заявил губернатор Эббот.

Свою поддержку действиям Эббота выразили губернаторы 25 других американских штатов. Они подписали петицию в поддержку Техаса против федерального правительства. Среди поддержавших – штаты Айдахо, Вайоминг, Северная Дакота, Небраска, Айова, Миссури, Луизиана, Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Огайо и другие.

Губернатор Южной Дакоты (штат на севере США) даже предложила отправить в поддержку Техасу части местной Национальной гвардии, а губернатор Огайо назвал политику правительства Байдена «провальной».

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри выступил с официальным заявлением, в котором также поддержал действия Техаса.

Трамп также выразил солидарность с Техасом и призвал «все штаты разместить в Техасе свою охрану, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу».

Действия Эббота поддержал Илон Маск, заявивший: «Техас абсолютно прав. Эта администрация (Байдена) намеренно нарушает закон, помогая и поощряя нелегальную миграцию в беспрецедентных масштабах».