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Хикмет Гаджиев поблагодарил Чавушоглу и Алтуна за поддержку Азербайджана по вопросу ПАСЕ

Хикмет Гаджиев поблагодарил Чавушоглу и Алтуна за поддержку Азербайджана по вопросу ПАСЕ

Помощник президента Хикмет Гаджиев поблагодарил бывшего министра иностранных дел Турции, главу делегации парламента Турции в НАТО Мевлют Чавушоглу и руководителя Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддина Алтуна за поддержку Азербайджана в вопросе ПАСЕ.

«Уважаемый господин Мевлют, благодарю вас за вашу твердую и однозначную позицию относительно несправедливости по отношению к Азербайджану в ПАСЕ. Вы всегда были с Азербайджаном! Желаю скорейшей встречи с вами в Азербайджане.

Мой дорогой брат, я благодарю вас за постоянную поддержку Азербайджана. Вы всегда были рядом с Азербайджаном лично, и как руководитель Управления по коммуникациям вместе со своим коллективом», – написал Х.Гаджиев в соцсети Х.

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