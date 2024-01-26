В Баку на собраниях педсоветов обсудили вопросы обеспечения безопасности в школах

101 Просмотров

В находящихся в ведении Управления образования города Баку общеобразовательных учреждениях начались собрания педагогических советов в целях подготовки ко второму полугодию.

Об этом сообщили в Управлении.

В ходе собрания был обсужден ряд важных вопросов, приняты соответствующие решения, даны ответы на интересующие учителей вопросы, а также был заслушан полугодовой отчет школьных психологов.

В ходе собрания обсудили вопросы обеспечения безопасности в школах.

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию направило в общеобразовательные учреждения специальные рекомендации для улучшения здоровой морально-психологической среды, а руководителям школ даны соответствующие поручения в целях повышения эффективности управления.

Собрания педагогических советов по актуальным темам планируется провести также в других общеобразовательных учреждениях столицы.