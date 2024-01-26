Гарибашвили: Мы с Арменией являемся очень крепкими союзниками, друзьями, не просто соседями

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Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян на встрече в Тбилиси подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Об этом заявил Гарибашвили на брифинге по итогам встречи с армянским коллегой, передает ТАСС.

«Мы [с Арменией] традиционно, исторически являемся очень крепкими союзниками, друзьями, не просто соседями. У нас хорошее партнерство, отношения и сотрудничество по всем направлениям. Можно сказать, де-факто мы и так были стратегическими друзьями и партнерами. Но сегодня эта данность была оформлена, и сегодня мы подписали официально соглашение о стратегическом партнерстве», – отметил Гарибашвили.

Как сообщил Гарибашвили, Грузия и Армения последние месяцы работали над соглашением о стратегическом партнерстве. По словам премьера, правительства двух стран готовы развивать торгово-экономические отношения двух стран. Гарибашвили отметил, что торговые отношения между Грузией и Арменией развиваются и взаимный товарооборот превысил $1 млрд.