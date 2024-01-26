Захарова раскрыла ложь Мирзояна и выразила недовольство его заявлениями: «Это ошибки Еревана»

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Содержание и тональность пресс-конференции главы армянского МИД Арарата Мирзояна вызывают сожаление, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«И содержание и тональность итоговой пресс-конференции Арарата Самвеловича (Мирзояна- ред.) не могут не вызывать сожаления. И вместо того, чтобы сделать объективные выводы, в частности, из собственных ошибок и просчетов, предпринята попытка возложить всю ответственность на Россию. Но это не имеет под собой никаких оснований, так как это ошибки не наши. Это ошибки, к сожалению, я должна это сказать, официального Еревана», – сказала Захарова.

Все это, по ее словам, относится и применительно к отношениям с РФ, так и контексту армяно-азербайджанской нормализации.

По ее словам, детальный разбор интервью лишен какого-либо практического смысла, поскольку практически в каждой части этих заявлений можно наткнуться на искажения, передергивания фактов.

Также Захарова отметила, что приглашения Арарату Мирзояну на консультации в Москву по проблематике мирного договора направлялись неоднократно, начиная с сентября прошлого года.

«Последний сигнал в Ереван был передан буквально несколько дней назад», – сказала она.

Глава МИД Армении на пресс-конференции 23 января заявлял, что не получал приглашение из Москвы.