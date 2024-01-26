Захарова: Москва вносит решающий вклад в предотвращение поражения Армении (видео)

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Москва остается и партнером Еревана, и вносит решающий вклад в прекращение боевых действий, в частности, это произошло осенью 2020 года, и вносит решающий вклад в предотвращение еще более тяжелого положения, можно даже сказать и поражения Армении.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 26 января, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва стать партнером в вопросе передачи Ереваном Баку карт минных полей.

«При этом мы всегда уделяли повышенное внимание гуманитарным вопросам армяно-азербайджанского урегулирования, Россия оказывала активное содействие обмену военнопленных, удерживаемых лиц, поиску без вести пропавших, передаче карт минных полей, готова продолжать эти усилия, которые ведут к достижению мира и стабильности на Южном Кавказе».