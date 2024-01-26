Пашинян ждет выборов в Азербайджане и надеется на эффективные переговоры

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на эффективные переговоры с Баку после президентских выборов в Азербайджане.

«Надеюсь, что после президентских выборов в Азербайджане переговорный процесс получит полноценный объем для завершения доработки мирного договора на основе уже согласованных и общеизвестных принципов», – заявил Пашинян на совместном брифинге со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, передает Sputnik Армения.

Со своей стороны премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал, что Грузия с оптимизмом смотрит на проходящий диалог между Азербайджаном и Арменией и надеется, что две страны вскоре подпишут мирное соглашение.

Грузия поддерживает установление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа и готова внести свой вклад в этот процесс, добавил он.