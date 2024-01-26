Ереван подложил мины. Под себя

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Власти Армении в очередной раз решили изобразить конструктивную позицию. И в очередной раз опозорились. Напомним хронологию.

21 января в Агдаме на мине подорвался 43-летний Фаиг Абышов, он получил ранения в ногу. Раненого эвакуировали. МИД Азербайджана жестко потребовал оказать давление на Армению и заставить Ереван передать информацию о минах: «Наземные мины, неизбирательно устанавливаемые Арменией, продолжают представлять угрозу ни в чем не повинному гражданскому населению».

В Армении встрепенулись. Глава МИДа Арарат Мирзоян объявил: «Ведутся работы по получению новой информации о возможных заминированных территориях в Карабахе». После чего уже СНБ Армении заявило: «Обнаружились аж целых восемь новых формуляров! Мы готовы передать их Азербайджану!».

Аплодисменты, туш, фанфары? Увы и ах. На самом деле попытка Армении улучшить свой имидж при помощи передачи Азербайджану этих восьми формуляров — не более чем мошенничество, которое «провалилось» уже на старте. Политическое мошенничество Еревана в вопросе наземных мин уже прокомментировали и МИД Азербайджана, и омбудсмен нашей страны. Азербайджанским журналистам и экспертам тоже есть что вспомнить и что припомнить.

Напомним: проблема разминирования остаётся в Азербайджане более чем острой. Всего с ноября 2020 года жертвами армянского минного террора стали 342 человека, 65 из них, в том числе и трое журналистов, находившихся «при исполнении», погибли, 277 получили ранения. А «минно-взрывная травма» — это почти всегда ампутация конечностей. Более того, именно минная загрязненность остается главным препятствием для строительных и восстановительных работ на освобождённых землях.

Вопрос о передаче формуляров минных полей, оставленных армянскими оккупантами на азербайджанской территории, наша страна регулярно поднимает с момента окончания 44-дневной войны, то есть уже больше трех лет. В Ереване с самого начала заявили, что у них, дескать, карт минных полей нет. Поверить в эту «отмазку» было невозможно, особенно с учетом множества свидетельств, что Армения готовила новую фазу агрессии, держала в Карабахе наступательное оружие и регулярно обещала «новую войну за новые территории», там не могло не быть точных карт минных полей и проходов в них. Но в Ереване делиться информацией не спешили. Рассчитывая, без сомнения, таким образом сорвать программу возвращения и создать почву для повторной оккупации, а такие планы, будем реалистами, существовали и существуют.

А потом, каждый раз, когда давление на Ереван доходит до критической черты, как по мановению волшебной палочки, «вдруг» обнаруживаются формуляры, которые Армения с помпой передает Азербайджану. Но на практике оказывается, что эти формуляры соответствуют действительности не более чем на 25%.

Наконец, требует ответов на вопросы и такой факт: Армения активно создавала минные поля на территории временного размещения РМК уже после 44-дневной войны. На этих землях уже во время операции «Фаррух» были обнаружены мины, произведенные в Армении в 2021 году. Это уже, простите за черный юмор, разносит на куски все уверения Еревана, будто бы там прекратили производство наземных противопехотных и противотанковых мин. То есть, если кто не понял, Армения в вопросе мин бесстыдно лжет.

И не только в вопросе мин, кстати говоря. Ереван до сих пор отказывается передать Баку информацию о 4 тысяч гражданах Азербайджана, пропавших без вести во время первой карабахской войны. Однажды останки уже передавали, но ничтожную часть и в перепутанном виде. Более того, даже личных воспоминаний персон типа «Тушенки-Марвела» достаточно для пугающего вывода: азербайджанских пленных, включая детей и подростков, держали в домах на положении рабов. Но и тут Ереван информацией не делится.

А это уже проваленный тест и на человечность, и на договороспособность. Армения, если кто не понял, намеренно не выполняет обязательств, под которыми подписалась, и такая же картина наблюдается практически по всем направлениям мирного процесса. Признания территориальной целостности Азербайджана «на бумаге» за три года не произошло. Отказа от территориальных претензий тоже. Структуры свергнутой хунты в Ханкенди продолжают действовать в Ереване — достаточно вспомнить появившийся 8 января основанный на грубых фальшивках релиз «государственной службы Арцаха по охране исторической среды». По вине Еревана сорван процесс делимитации границ и открытия коммуникаций, прежде всего, Зангезурского коридора.

Но чего добиваются таким образом власти Армении? Там решили, простите, просто «подгадить» Азербайджану? Или намеренно подрывают мирный процесс и пытаются сохранить конфликт в рабочем состоянии? К сожалению, слишком многое подтверждает именно вторую версию.

Но в таком случае вынуждены предупредить: мины Ереван закладывает под себя. Под собственную безопасность и государственность. Потому как время вседозволенности для Армении давно закончилось.

Нурани