«Exit-poll» в Ханкенди, Шуше, Суговушане и Агалы

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Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской организацией «OREACLE ADVISORY GROUP» проведет на внеочередных президентских выборах в Азербайджане «exit-poll» на 500 избирательных участках в 40 избирательных округах, сообщил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Шесть из этих избирательных участков расположены на освобожденных от оккупации территориях. Это избирательный участок №75 Физулинского избирательного округа №84, расположенный в Суговушане избирательный участок №58 Тертер-Нафталан-Геранбойского избирательного округа №97, избирательный участок №57 Агдамского городского избирательного округа №118, расположенный в городе Ханкенди избирательный участок №14 Ханкендинского избирательного округа № 122, расположенный в Шуше избирательный участок №105 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124 и расположенный в селе Агалы избирательный участок №33 Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125.