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Главное Экономика

В Германии ухудшился потребительский климат

В Германии ухудшился потребительский климат

В Германии в наступившем году потребительские настроения находятся на низшем уровне с марта 2023 года. После краткосрочного улучшения в канун 2024 года барометр потребительского климата вновь неожиданно сократился, говорится в опросе проведенном Институтом потребительских исследований GfK и Нюрнбергским институтом рыночных решений NIM.

По прогнозу на февраль, индекс потребительских настроений в Германии упал на 4,3 пункта до -29,7 пункта. Перед пандемией значение этого показателя находилось на стабильном уровне около +10 пунктов.

Ухудшение потребительских настроений среди прочего связано со стремлениями к накоплению сбережений, отмечаемое в начале года, указывают нюрнбергские эксперты. Кроме того, свою роль в низких показателях данного индекса играют кризисы и войны, а также держащаяся на высоком уровне инфляция, которая в декабре выросла с 3,2 до 3,7 процента, а по итогам 2023 года составила 5,9 процента. Это сдерживает готовность потребителей к крупным приобретениям, таким как мебель, автомобили и электронные устройства, отмечается далее.

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