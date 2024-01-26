Фахреттин Алтун: Турция поддержит Азербайджан в борьбе с дезинформацией

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Турция продолжит поддерживать справедливую позицию Азербайджана в борьбе с дезинформацией. Об этом заявил заведующий отделом коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает АПА.

Он отметил, что в этом вопросе координирует свои усилия с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым: «Для нас очень важным и принципиальным вопросом является донесение до мира справедливой позиции Азербайджана, дружественной и братской страны, а также разоблачение распространяемой ложной информации. В то же время это показатель нашего братства и проявление истины».

Комментируя обвинения в адрес азербайджанской делегации в ПАСЕ, Ф.Алтун подчеркнул, что и против Азербайджана, и против Турции проводится кампания дезинформации и клеветы на различных площадках.

«Мы продолжим совместную борьбу против этой дезинформации и за правду», – добавил Ф.Алтун.