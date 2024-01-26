Со дня операции «Дашалты» минуло 32 года |
Азербайджан ждет от Армении точных карт минных полей |
Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО |
Израильский эксперт: Тегеран вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку |
В ХАМАС готовы к обмену заложниками с Израилем |
Россия готовит масштабное наступление в Украине |
Армения передаст Азербайджану новые карты минных полей |
Амирбеков: Мусульмане, иудеи и христиане живут в Азербайджане как одна семья |
Союзники или предатели? Почему делегации Украины, Грузии и Молдовы отказались принимать участие в голосовании в ПАСЕ |
Главное Общество

При строительстве дороги в Карабахе перенесены захоронения  

При строительстве дороги в Карабахе перенесены захоронения  

При проектировании дороги Худаферин-Губадлы-Лачын была перенесена часть захоронений, сообщает Report.

Об этом говорилось на общественном обсуждении документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектам строительства автомобильных дорог Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, Худаферин-Губадлы-Лачын, а также альтернативной дороги в объезд Лачына.

Отмечено, что несколько захоронений попали на территорию, где планировалось проложить дорогу. Совместно с представителями соответствующих структур, были проведены работы по переносу 61 могилы, одного захоронения, относящегося к XVII веку, и гробницы Сейида Бабиша Джафароглу.

Теги:
Из этой рубрики
В Казахстане основательно изучат Каспийское море
Общество

В Казахстане основательно изучат Каспийское море

2024/01/26, 13:14
При строительстве дороги в Карабахе перенесены захоронения  
Общество

При строительстве дороги в Карабахе перенесены захоронения  

2024/01/26, 12:53
Транспортная безопасность в Баку
Общество

Транспортная безопасность в Баку

2024/01/26, 12:38
Увеличилось количество оправдательных приговоров
Общество

Увеличилось количество оправдательных приговоров

2024/01/26, 11:13
Произошло 620 суицидов в Азербайджане в 2023 году 
Общество

Произошло 620 суицидов в Азербайджане в 2023 году 

2024/01/26, 11:05
Более 25 тысяч человек совершили преступления в Азербайджане в 2023 году
Общество

Более 25 тысяч человек совершили преступления в Азербайджане в 2023 году

2024/01/26, 10:48
58 человек стали жертвами армянских мин в Карабахе
Общество

58 человек стали жертвами армянских мин в Карабахе

2024/01/26, 10:43
В Гяндже задержали убийцу старшеклассника
Общество

В Гяндже задержали убийцу старшеклассника

2024/01/25, 22:57
Грузинский министр почтил память Гейдара Алиева и шехидов (фото)
Общество

Грузинский министр почтил память Гейдара Алиева и шехидов (фото)

2024/01/25, 21:01