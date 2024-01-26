При строительстве дороги в Карабахе перенесены захоронения

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При проектировании дороги Худаферин-Губадлы-Лачын была перенесена часть захоронений, сообщает Report.

Об этом говорилось на общественном обсуждении документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектам строительства автомобильных дорог Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, Худаферин-Губадлы-Лачын, а также альтернативной дороги в объезд Лачына.

Отмечено, что несколько захоронений попали на территорию, где планировалось проложить дорогу. Совместно с представителями соответствующих структур, были проведены работы по переносу 61 могилы, одного захоронения, относящегося к XVII веку, и гробницы Сейида Бабиша Джафароглу.