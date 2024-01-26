В судах Азербайджана будет вынесен приговор в отношении сепаратистов

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Приговор в отношении карабахских сепаратистов будет вынесен в судах Азербайджана, заявил генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе расширенного заседания коллегии в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

«Сепаратисты, совершавшие на протяжении многих лет преступления в отношении Азербайджана и азербайджанского народа против мира и человечности, а также другие тяжкие и особо тяжкие преступления, были задержаны в рамках антитеррористических мер локального характера и в последующий период. Приговор в отношении сепаратистов будет вынесен в азербайджанских судах», – сказал он.