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Главное Мир

Не исключен военный конфликт между КНДР и Южной Кореей

Не исключен военный конфликт между КНДР и Южной Кореей

Вашингтон допускает, что между КНДР и Южной Кореей могут в ближайшие месяцы произойти боевые действия, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын якобы может предпринять военные действия против Южной Кореи в ближайшие месяцы на фоне перехода ко все более враждебной риторике по отношению к Сеулу. Анализ действий северокорейского лидера, проведенный в Вашингтоне, указывает на то, что его высказывания необходимо воспринимать всерьез. В то же время американские эксперты не видят явного риска начала полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове в самой ближайшей перспективе.

Ранее ряд жителей и активистов из южнокорейских уездов, граничащих с КНДР, на встрече с иностранными журналистами в Сеуле выразили обеспокоенность ростом напряженности в отношениях Южной Кореи и КНДР. Они также призвали запретить распространение листовок через границу и вернуться к межкорейскому соглашению о снижении напряженности. По мнению ряда южнокорейских исследователей, из-за отказа от соглашения в военной сфере возрос риск возникновения непреднамеренных столкновений.

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