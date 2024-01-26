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Более 6 тысяч представителей гражданского общества будут наблюдать за выборами в Азербайджане

Более 6 тысяч представителей гражданского общества будут наблюдать за выборами в Азербайджане

Более 6 тысяч представителям действующих в Азербайджане институтов гражданского общества вручены удостоверения наблюдателей за предстоящими внеочередными президентскими выборами, сообщает сайт Secki-2024.az. Это примерно в 4 раза больше, чем число представителей НПО, наблюдавших за президентскими выборами в 2018 году.

В настоящее время для наблюдения за предстоящими президентскими выборами зарегистрированы наблюдатели от 78 НПО.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты – Ильхам Алиев от правящей партии «Ени Азербайджан», самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание», Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан», Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана».

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