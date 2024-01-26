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58 человек стали жертвами армянских мин в Карабахе

58 человек стали жертвами армянских мин в Карабахе

26 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось расширенное заседание коллегии по итогам 2023 года. Генпрокурор Кямран Алиев отчитался о проделанной работе в области борьбы с преступностью, следствия и прокурорского контроля. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По словам Кямрана Алиева, в 2023 году 58 азербайджанцев стали жертвами армянских мин, заложенных в Карабахе. То есть 19 человек погибли, 39 получили ранения различной степени тяжести. Он также добавил, что с ноября 2020 года от армянских мин пострадало 342 человека:  65 погибли, 277 ранены.

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