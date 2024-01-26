Спутники-шпионы – главная слабость Пентагона

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Российские и китайские военные стратеги полагают, что разведывательные спутники США – это главная уязвимость Пентагона, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на бывшую сотрудницу американской разведки Ребекку Коффлер.

«Китайские и российские военные стратеги почти четверть века наблюдали за тактикой американских военных в зонах конфликтов в Косово, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. Они узнали, что превосходящий космический потенциал Америки в то же время является и ее «ахиллесовой пятой» из-за почти полной зависимости американских военных от него» – сказала она.

Коффлер также привела оценку бывшего главы Стратегического командования США генерала Джона Хайтена, который якобы заявил, что в случае начала крупного вооруженного конфликта с США группа американских спутников-шпионов превратится в «большие, жирные, сочные мишени» для РФ и КНР.