В Армении требуют отставки католикоса

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Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна 24 февраля планируют провести акцию с требованием отставки католикоса Гарегина II, сообщает газета «Жоховурд» со ссылкой на источники.

По его данным, с этой целью сформировано новое движение под названием «Вардананк» по инициативе Андраника Довлатяна, который уже много лет является гражданином США и недавно переехал в Армению. Он является активным сторонником власти, публикует посты, восхваляющие Пашиняна и правящую партию «Гражданский договор», а также призывает граждан присоединиться к акции против католикоса.

«Подобное движение против церкви было сформировано и в 2018 году, сразу после революции, под названием «Новая Армения, новый патриарх», инициаторами которого снова были сторонники этой власти. Все это, пожалуй, не оставляет сомнений в том, что антицерковное движение четко направляется высшими эшелонами власти. Это еще раз свидетельствует о том, что при Николе Пашиняне антицерковная волна достигла беспрецедентных масштабов», – пишет издание.