Кристерссон: Мы достигли решающей вехи на пути к НАТО

69 Просмотров

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал утверждение Турцией протокола о вступлении королевства в Североатлантический альянс, назвав это «решающей вехой на пути к полноправному членству в НАТО».

«Мы приветствуем ратификацию Турцией заявки Швеции в НАТО. Сейчас мы достигли решающей вехи на пути к полноправному членству в НАТО», – написал он на своей странице в Х.

Министр иностранных дел Тобиас Билльстрем также рад решению Анкары. «Подпись президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана означает, что процесс принятия решений в Турции завершен, – написал он. – После этого останется только ратификация Венгрией, прежде чем Швеция сможет стать членом НАТО».