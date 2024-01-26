Песков утверждает о готовности России к мирным переговорам с Украиной

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Россия была, есть и будет открыта для переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщения агентства Блумберг о сигналах Москвы об открытости для дипломатического решения, которые она посылает Вашингтону.

«Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине. Мы настроены достичь своих целей и предпочли бы завершить это дипломатическим путем», – заявил Песков.

Однако он отметил, что в противном случае Россия продолжит «спецоперацию» до полного достижения поставленных целей.