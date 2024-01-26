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Масштабы госдолга США пугают главу минфина страны

Масштабы госдолга США пугают главу минфина страны

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала пугающим размер госдолга Соединенных Штатов в $34 трлн.

«Если говорить об абсолютной цифре госдолга в $34 трлн – это пугающая цифра», – сказала она в ходе выступления на мероприятии, организованном Чикагским экономическим клубом.

Вместе с тем Йеллен полагает, что госдолг США в настоящее время находится под контролем. «Пока что он [госдолг] довольно управляем», – заявила она, отметив, что в будущем «надо принять меры, чтобы убедиться в снижении дефицита».

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