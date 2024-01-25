Азербайджан ждет от Армении точных карт минных полей

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Азербайджан ожидает, что Армения предоставит точные карты всех заминированных территорий.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что министерство иностранных дел Азербайджана приняло во внимание заявление Службы национальной безопасности Армении от 25 января 2024 года о намерении предоставить Азербайджану минные карты.

«Неизбирательное, массовое и целенаправленное минирование Арменией азербайджанских территорий является одной из главных угроз осуществляемым в постконфликтный период масштабным работам по реконструкции, гражданскому населению, а также возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию. Помимо того, что эта деятельность Армении является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств, взятых на себя Арменией»,- говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что азербайджанская сторона неоднократно требовала от Армении предоставления минных карт как до Отечественной войны 2020 года, так и в постконфликтный период.

«После подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года стало известно, что точность небольшой части минных карт, существование которых Армения сначала вообще отрицала, а затем представила в результате международного давления, составила всего 25%. Мы неоднократно заявляли, что представленные карты бесполезны, неполны и не отражают реальной ситуации. Хотя на этих картах показано, что на наших территориях закопано 400 000 мин, на самом деле число мин превышает 1 миллион»,- отмечается в заявлении.

В МИД добавили, что за последние годы более 55% минных взрывов произошли за пределами переданных Арменией карт.

«Напоминаем, что с момента окончания Отечественной войны 2020 года от взрывов мин пострадали 342 наших граждан, из них 65, в том числе 3 журналиста, погибли. Из 65 погибших человек 50 — мирные жители.

Есть факт установки новых мин армянского производства на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, и по периметру этих территорий даже после 2020 года.

Известно, что здесь установлено более 500 тысяч мин. В то же время это показало, что заявления о том, что якобы Армения не производила и не экспортировала мины в течение последних десятилетий, не имеют под собой никаких оснований»,- сказали в ведомстве.

Как отмечается, данное заявление армянской стороны показывает, что намерение упомянутой страны не заключается в содействии гуманитарному процессу, и этот шаг не может рассматриваться как мера укрепления доверия.

«Азербайджанская сторона ожидает, что Армения предоставит точные карты всех заминированных территорий, которые не были полностью представлены Азербайджану. Кроме того, со стороны Армении должны быть приняты срочные меры по предоставлению информации о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести за последние 30 лет, а также о местах массовых могил, где похоронены азербайджанцы», – говорится в заявлении МИД.