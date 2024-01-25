Израильский эксперт: Тегеран вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку

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Иран не вступит в войну, не будет воевать за Армению, может выступить с политическими заявлениями, но на военные действия не пойдет.

Об этом заявил бывший депутат парламента Израиля, политолог Александр Цинкер, которого цитирует news.am.

Он пояснил, что отношения между Азербайджаном и Ираном могут ухудшаться и улучшаться, но Иран понимает, что на его северных провинциях проживают десятки миллионов азербайджанцев. Цинкер назвал это потенциальной угрозой для Ирана, поэтому Тегеран, по его мнению, вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку.

«Азербайджану тоже это не надо», – отметил эксперт.

Он не видит предпосылок того, что в обозримом будущем между Ираном и Азербайджаном будут прямые военные столкновения.

По его оценке, по крайней мере, в ближайшее время такое невозможно. Политолог также заметил, что Иран сам практически никогда не участвует в каких-либо конфликтах, для этого у него есть прокси в лице ХАМАС-а, Хезболлы, хуситов.