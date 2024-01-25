В ХАМАС готовы к обмену заложниками с Израилем

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Палестинское движение ХАМАС готово освободить израильских пленных, если еврейское государство отпустит палестинских пленных. Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан.

«ХАМАС освободит находящихся у него задержанных [израильтян], если израильский враг освободит наших пленных, – приводит его слова телеканал Al Jazeera. – Мы со всей серьезностью относимся к предложениям посредников по прекращению агрессии и обмену пленными».

«ХАМАС объявляет, что будет соблюдать любое решение о прекращении огня, вынесенное Международным судом [ООН]», – подчеркнул член руководства движения.

«ХАМАС с интересом следит за обсуждениями в Международном суде [ООН] по запросу ЮАР», – сказал Хамдан.