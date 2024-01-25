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Кандидаты на пост президента Финляндии ведут борьбу за наиболее жесткую позицию по России

Кандидаты на пост президента Финляндии ведут борьбу за наиболее жесткую позицию по России

Впервые со времен Второй мировой войны кандидаты в президенты Финляндии соревнуются за то, чтобы занять самую жесткую позицию в отношении России во время своих предвыборных кампаний. Об этом сообщает Reuters.

Они стремятся угодить избирателям, которые воспринимают поведение России в отношении своих соседей как враждебное и агрессивное.

«Финны были возмущены вторжением России в Украину и обеспокоены ростом количества мигрантов, прибывающих в Финляндию через Россию, что привело к тому, что скандинавская страна закрыла всю свою границу с РФ протяженностью 1340 км для пассажирских перевозок», – пишет издание.

Политолог Хельсинкского университета Иоганна Вуорельма сказала, что если раньше целью было соперничество за то, у кого лучшие отношения с Россией и кто лучше всех умеет вести переговоры и интерпретировать российскую политику, то теперь конкуренция больше сместилась в сторону того, кто имеет самую жесткую позицию в отношении РФ, а также, возможно, также в оборонной политике.

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