Кандидаты на пост президента Финляндии ведут борьбу за наиболее жесткую позицию по России

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Впервые со времен Второй мировой войны кандидаты в президенты Финляндии соревнуются за то, чтобы занять самую жесткую позицию в отношении России во время своих предвыборных кампаний. Об этом сообщает Reuters.

Они стремятся угодить избирателям, которые воспринимают поведение России в отношении своих соседей как враждебное и агрессивное.

«Финны были возмущены вторжением России в Украину и обеспокоены ростом количества мигрантов, прибывающих в Финляндию через Россию, что привело к тому, что скандинавская страна закрыла всю свою границу с РФ протяженностью 1340 км для пассажирских перевозок», – пишет издание.

Политолог Хельсинкского университета Иоганна Вуорельма сказала, что если раньше целью было соперничество за то, у кого лучшие отношения с Россией и кто лучше всех умеет вести переговоры и интерпретировать российскую политику, то теперь конкуренция больше сместилась в сторону того, кто имеет самую жесткую позицию в отношении РФ, а также, возможно, также в оборонной политике.